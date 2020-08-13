CHP'den Muharrem İnce'nin iddialarına yanıt geldi!
CHP İletişim Koordinatörlüğü, 4 Eylül'de 'Memleket Hareketi' başlatacağını duyuran Muharrem İnce'nin partiye yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Bu açıklamanın, 'kamuoyunun doğru bilgilendirmek' amacıyla yapıldığı kaydedildi.
POLİTİKA 13.08.2020, 17:57 13.08.2020, 18:00
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CHP'den yapılan açıklamada; "Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday belirleme ölçüsü, kimin kime yakın olduğu değil kazanma potansiyelidir. CHP seçim sandıklarına bütün seçim dönemlerinden daha fazla sahip çıkmıştır." ifadelerine yer verildi.
SEÇİMDE DESTEK VERİLMEDİĞİ İDDİASI!
CHP 2018 seçiminde kampanya için verilen destek 82 milyon TL'dir.
İNCE'YE YAKIN İSİMLERİN ADAY GÖSTERİLMEDİĞİ İDDİASI!
İddia sahibinin dünürü de dahil halkın desteğini alan her CHP'li aday gösterilmiştir.
SEÇİM GECESİ İDDİASI!
Sonuçlar için Genel Merkeze davet edildi kabul etmedi.
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