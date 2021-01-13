CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın gündemi değerlendirdi

Enerji Verimliliği Haftası içerisinde olunduğunu hatırlatan akın şunları söyledi.

"Enerjiye kolay ve ucuz ulaşabilmek, bir insan hakkıdır.''

Enerji verimliliği, enerjide dönüşüm politikasıdır ve bu CHP iktidarında olacaktır. Bütün planlarımız hazır. Vatandaşa olumlu yansıyacak şekilde, sanayide, ticarette, ulaşımda, tarımda, alt yapıyı da kapsayacak enerji verimliliği politikalarını biz hayata geçireceğiz. Yenilenebilir enerji kooperatiflerini kurarak, halkın enerjide söz sahibi olmasını sağlayacağız. CHP olarak enerji üretimi ve tüketimindeki eko dengeyi gözeten kalkınma ve kapsayıcı büyüme stratejilerini ortaya koyacağız."