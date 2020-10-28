CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, gündemi değerlendirdi!

Gökçen, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gençlerin sorunlarını değerlendirdi.

Gençlerin üniversite sınavında önceki kuşakların aksine, milyonlarla rekabet etmeye çalıştığını belirten Gökçen, "Üniversiteyi kazanamazsak nerede iş bulacağız söyleyen yok. Üniversiteyi bitirene kadar nereden burs alacağız, nerede kalacağız, korkunç derecede yükselen kiraları nasıl ödeyeceğiz, bilen yok." ifadesini kullandı.

Gökçen, öğrencilerin üniversite dönemlerinde aldığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının da büyük bir sorun olduğuna dikkati çekti.

Gençlerin işsizlikle ve düşük maaşlarla mücadele ettiğinin altını çizen Gökçen, "Devletin herkese iş bulma görevi vardır. Her üniversite mezunu iş bulacak diye bir kaide vardır, her çocuğun ve gencin nitelikli bir eğitim alma hakkı vardır." diye konuştu.

Gökçen, CHP'nin gençlik politikalarını belirlerken, gençlerin sorunlarını gençlerden dinlediğine işaret etti.

Gençlerin güvenceli bir yaşam, hak ettiği istihdam ve erişebilir nitelikli eğitim istediğini vurgulayan Gökçen, "Gençlerin hayal kurabildiği bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz." dedi.

Gökçe Gökçen, sözlerinin sonunda Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.