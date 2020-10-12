CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, gündemi değerlendirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ekonomi yönetimini eleştiren öztrak şunları söyledi.

TUİK'E TEPKİ

Bir yandan işsizlik, Bir yandan hayat pahalılığı evlerde huzur bırakmıyor. Bugün TÜİK Haziran-Temmuz-Ağustos dönemlerini kapsayan, Temmuz ayı iş gücü ve istihdam verilerini açıkladı.

TÜİK, internet sitesini yenilemiş. Yeni site maalesef pek kullanıcı dostu değil. Tablolara, verilere ulaşmak çok daha zorlaşmış. Umarız bu duruma kısa sürede bir çözüm bulunur. Temmuz’da 31 milyon 135 bin yurttaşımız, işgücünün dışında kalmış. Buna karşın işgücüne katılan nüfusumuz da, 31 milyon 491 bin kişi. Yani çalışma çağındaki nüfusumuzun yarısı, iş gücü piyasasının dışında kalmış. Böyle bir durumla daha önceki krizlerde hiç karşılaşmadık.

TÜİK ’in makyajlı rakamlarına göre dahi, son bir yılda işini kaybeden yurttaşlarımızın sayısı, 1 milyon 254 bini buluyor.

Covid-19 salgınıyla mücadeleyi de eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak şöyle devam etti.

AZERBAYCAN'A DESTEK MESAJI

Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, sivil yerleşim yerlerine saldırarak, kardeşlerimize karşı savaş ve insanlık suçu işleyen Ermenistan yönetimini bir kez daha lanetliyoruz. Gence ’de şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralananlara şifa, ve tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize de baş sağlığı diliyoruz. Kardeşlerimizin acıları, bizim de acımızdır. Azerbaycan toprağı olan Karabağ’da Ermeni yönetiminin işgali son bulmadan, Kafkasya coğrafyası huzur bulamayacaktır.