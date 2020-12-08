CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündemi değerlendirdi!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM Genel Kurulunda 2021 Yılı Bütçe görüşmelerinde konuştu.
POLİTİKA 08.12.2020, 16:33
Kılıçdaroğlu, partisinin asgari ücret önerisini açıkladı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının asgari ücretin üzerinde 2 bin 517 lira olarak hesaplandığını belirterek, "Asgari ücret 3 bin 100 lira olsun ve vergiden muaf olsun. İşverene de yük olmayalım." dedi.
Kılıçdaroğlu, bu sırada AK Parti'li milletvekillerinin "aday ol" şeklindeki sözlerine cevaben, "Hangi noktaya geldiniz? Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?" ifadelerini kullandı.
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