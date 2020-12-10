CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündemi değerlendirdi!

Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili bir kez daha konuşan kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Biz ne diyoruz; Millet ittifakıyız demokrasiye bakıyoruz. Ali mi oldu Veli mi oldu önemli değil. Cumhurbaşkanı nasıl olacak, yetkileri nasıl olacak? Bunun üzerinde durmamız lazım, dolayısıyla bizim adayımız belli. Önümüzdeki seçimlerin demokrasiye taraf olanlarla karşı olanların seçimi olarak bakıyoruz.