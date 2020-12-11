CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündemi değerlendirdi!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin demokratik bir anayasayı savunduğunu söyledi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Çok farklı siyasi görüşlerden olan biz partiler güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunuyoruz. Güçlendirilmiş parlamenter sistem derken, eski sisteme dönelim değil. Kesinlikle darbe hukukundan arınmış, darbecilerin yaptığı bugün Anayasa'da veya yasalarda yer alan düzenlemelerin yok edileceği bir hukuk sistemi ve Anayasa. Adına ister sivil anayasa deyin, ister demokratik anayasa deyin. Demokratik ve darbe hukukundan arınmış bir anayasa." diye konuştu.