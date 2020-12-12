CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündemi değerlendirdi!

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs tedavisi gördükten sonra görevine başlayan Böcek'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'li belediye başkanlarıyla düzenlediği çevrim içi toplantıya katıldı.



Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, Böcek'e "Aramıza hoş geldin." dedi.



Böcek'in taburcu olarak görevinin başına dönmesinden mutlu olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Görevini başarıyla sürdüreceğinden de hiç şüphemiz yok. Gerçekten de Kovid 19'a karşı en köklü, en radikal mücadeleyi yapan bir belediye başkanı olarak Antalya gibi bir büyük kentin sorunlarını çok daha kısa emekle çözebilirsin. Çünkü bir belayı savmak başlı başına önemli bir olay. Doktorlara da yürekten teşekkür ediyorum. Başkan sağlığına dikkat et. Antalya ve partiye lazımsın. Ciddi bir mücadele verdin, hayata tutundun. Hepimiz çok mutluyuz."dedi.

Böcek ise iyi dilekleri için Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti. Aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini dile getiren Böcek, "Şimdi de çalışma arkadaşlarım, sivil toplum örgütleriyle online görüşmelerle gereğini yapıyorum. Antalya ile ilgili tereddüttünüz olmasın. Partimizin oyunu da zirveye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.