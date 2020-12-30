CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündemi değerlendirdi!

“Biz şunu yapmak zorundayız, gerçekten kamu yönetiminde liyakati egemen kılmak, KPSS'de sözlüyü tümüyle kaldırmak zorundayız. Başarılı olanların zaten ölçüsü var. KPSS'yi üniversite sınavlarını yapan bir kurum yapıyor. Dolayısıyla oradan puana göre alırsınız.

Bunu kaldırmamız lazım. İnsan haklarına aykırı bir uygulama. Siz de çalışıyorsunuz başkası da çalışıyor. Sizden daha düşük puan alan giriyor, siz daha yüksek puan aldığınız halde kamuda görev yapamıyorsunuz. Üstelik belki çok daha nitelikli bir hizmet vereceksiniz."