CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündemi değerlendirdi!

Ziyaretin ardından konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, hükümetin korona virüsle mücadelesini eleştirdi.

İNSAN HAYATI DEĞİL EKONOMİ ÖNEMLİ DEDİLER

"İnsan hayatı değil ekonomi önemli dediler ve fırtınanın başlangıcı için düğmeye bastılar" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Kovid-19'un meslek hastalığı sayılması gerektiğini de belirtti.

"KOVİD-19 MESLEK HASTALIĞI OLSUN"

Kovid-19 meslek hastalığı olsun. Bu bir meslek hastalığı. Doğrudan doğruya virüsle karşı karşıya. Sağlık çalışanlarının taleplerinin dikkate alınması gerekli.