CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündemi değerlendirdi!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme dair soruları yanıtladı.
POLİTİKA 06.01.2021, 13:03 06.01.2021, 14:04
Eski genelkurmay başkanı Başbuğ’un açıklamasıyla başlayan darbe tartışması için “CHP her darbeye karşı” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, chp muhabirleriyle parti genel merkezinde buluştu. Gündemin sıcak başlıkları soruldu.
Kameraların salondan çıkartılmasının ardından, Kılıçdaroğlu, Fikri sağların türbanlı hâkim çıkışını gereksin bulunduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı adaylığını konuşmanın erken olduğunu belirten kılıçdaroğlu, hekimlerin tavsiyelerine göre çin’den gelen aşıyı olacağını açıkladı.
Kılıçdaroğlu vahşice öldürülen pınar Gültekin babasını arayan CHP’li vekil davasında gerçeğin çok yakında ortaya çıkacağını söyledi.
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