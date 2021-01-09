CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündemi değerlendirdi!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ev emekçisi kadınlarla video konferans toplantısında bir araya geldi.
POLİTİKA 09.01.2021, 13:55 09.01.2021, 14:53
Kadınların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini anlattı.
“Hepiniz Türkiye coğrafyasının farklı bölgelerinde yaşıyorsunuz "Hepinizin sorunu aynı üç aşağı beş yukarı. Ben, size bir söz veriyorum, sizin sorunlarınızı Türkiye Büyük Millet Meclisinde dile getireceğiz. Ben de dile getireceğim, arkadaşlarım da dile getirecekler.”
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