CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündemi değerlendirdi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "milli iradeye saygısızlık" eleştirisine tepki gösterdi.

CHP lideri, "Milletin iradesine her ortamda saygı duyduk. Millet iradesine bir şey söylemek ne bana ne partimize yakışmaz. Milletin iradesine Saygının karşılıklı olması lazım" ifadelerini kullandı

Kimin sorunu varsa onunla ilgilendiklerini belirten Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Hiç kimse şunu söyleyemez, ’Cumhuriyet Halk Partisi sadece eleştirir, hiçbir soruna çözüm üretmez’ hayır, şiddetle reddediyorum. Hep beraber reddediyoruz. Kimin sorunu varsa o sorunla ilgileniyoruz. Apartman görevlilerinin sorunlarını dile getiren kim, biziz. Taşeron işçilerin sorunlarını dile getiren kim, biziz.