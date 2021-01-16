CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündemi değerlendirdi!

Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan aşılama çalışmasıyla ilgili değerlendirmede de bulundu.

"Aşılama başladı. Aşı için davet de geldi, Sayın Bakan aradı. Ben de vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu olarak sıramı bekleyeceğim. Öncelikle sağlık çalışanlarının aşı olması lazım. Onlar aşı olduğu zaman... Çünkü onlar doğrudan doğruya hastalarla ilişki kuruyorlar, onları tedavi ediyorlar. Onlar günün 24 saatinde çalışıyorlar. Eğer bugün pandemide çok ciddi, yaygın bir tablo ortaya çıkmadıysa, bunun temel nedeni bizim sağlık çalışanlarımızın gösterdikleri çabadır. Verdikleri mücadeledir. Eğer bir yerde sağlık çalışanı görürseniz ona benim selamlarımı, saygılarımı iletirseniz çok memnun olurum. Çünkü sağlık çalışanlarının verdiği çaba her şeyin üstünde."