CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündemi değerlendirdi!
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sefaköy Kültür Merkezi'nde İstanbul 3. Bölge apartman görevlileri ile buluştu.
POLİTİKA 19.01.2021, 14:18 19.01.2021, 18:56
Apartman görevlilerinin hep yanında olacağının sözünü veren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:
"Benim ilkem şu; bu ülkede herkesin huzur içinde yaşayacağı güzel bir Türkiye'yi inşa etmek, demokrasi içinde. Demokrasi olmazsa bunların hiçbiri olmaz. Demokrasi aynı zamanda hak isteme rejiminin adıdır. Haksızlığa uğradığım zaman hakkımı isteyebilmeliyim, yasalardan gücümü almalıyım, örgütlenmeden gücümü almalıyım. Bunun adı demokrasidir. Ben hak isterken biri enseme vurup 'hak isteyemezsin' derse orada demokrasi yoktur. Demokrasi o açıdan çok değerlidir, nefes gibidir, hava gibidir, teneffüs ederiz. Dolayısıyla biz hak ararken de demokrasi içinde, kırmadan dökmeden hakkımızı aramalıyız.”
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