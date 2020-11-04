CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündemi değerlendirdi!

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Ben Avrupa Birliği’nde gittiğimde bana Suriyeli mültecileri sordular, ben de onlara Avrupa’da iç savaş olduğunda hepiniz seyrettiniz dedim.

Siz daha sonra dediniz ki, ‘Mülteciler buraya nasıl gelir?’ Hayır, öyle değil sizin sorumluluğunuz çok büyük. Avrupa Birliği Suriye’nin tüm yollarını, okullarını yapmak zorunda.

Biz mülteci karşıtlığı yapmıyoruz. Bir insan kendisinin ve ailesinin hayatını kurtarmak için başka bir yere sığınırsa bizim geleneğimizde de onları kapı dışarı çıkarmak olmaz.