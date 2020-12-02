CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündemi değerlendirdi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de katıldığı muhtarlar toplantısında gündemi yorumladı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları, ittifak ortaklarını kızdıracak cinstendi.

CHP Lideri, hiçbir milletvekilinin teröristlerin cenazesine gitmesini kabul edemeyeceklerini söyledi.

"HİÇBİR TERÖRİSTİN CENAZE TÖRENİNE..."

Kayseri'de olması nedeniyle milliyetçilik vurgusu yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiçbir teröristin cenaze törenine, asla ve asla hiçbir siyasi partinin yöneticisinin, milletvekilinin, il başkanının, ilçe başkanının katılmasını doğru bulmam. Doğru değil bu, doğru değil. Benim milliyetçilik anlayışım, vatanseverliktir. Bayrağımı seviyorum." ifadelerini kullandı.

Kayseri'de oy oranlarının az olması nedeniyle kabahatin kendilerinde olduğunu belirten CHP Lideri, sürekli aynı hataları yaptıklarını dile getirdi.

TERÖRİST TABUTLARINI OMUZLAYAN HDP KIZACAK

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyonlarında etkisiz hale getirilen teröristlerin cenazelerine katılıp, evlerine taziyeye gidiyor.