CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündemi değerlendirdi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti'yi ziyaret ettikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetini sert bir dille eleştiren Kılıçdaroğlu, ardından gazetecilerden gelen soruları yanıtladı.

Bir gazeteci, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2015 yılında Gamze Akkuş İlgezdi ve Sezgin Tanrıkulu'nun terörist cenazesine katıldığı hatırlatılarak "Bu isimlerden birisi Başdanışmanınız, birisi de Genel Başkan Yardımcınız... Ne söylersiniz?" diye sordu.

"TERÖRİSTİN CENAZE TÖRENİNE KATILMASINI DOĞRU BULMAM"

Kemal Kılıçdaroğlu bu soruya şöyle yanıt verdi: "Hiçbir teröristin cenaze törenine arkadaşların katılmasını asla doğru bulmam, hiç kimsenin..Hiçbir milletvekilinin katılmasını doğru bulmam. Her zaman her yerde bunu söylerim. Terörist, insanlık suçu işler. Teröriste karşı bütün siyasi partilerin ortak tavır takınması gerektiğine inanırım. Türkiye Cumhuriyeti devletinin terörü yok etmesi lazım. Teröre karşı verdiğimiz binlerce şehidimiz var.