CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündemi değerlendirdi!

Kılıçdaroğlu Kadınlara Seslendi; '' Kadınlar Daha Fazla Temsil Edilmelidir '' Dedi.

“KADINLAR DAHA FAZLA TEMSİL EDİLMELİ”



“Bütün kadınların belli bir hedef ilkesinde birleşmelerini istiyorum. Kadına yönelik şiddet var. Kadın mağdur oluyor. Kadın işsiz. Kadın yoksulluğu en derin yaşayan kişi. Bütün bu sorunları yaşıyor. Kadının bu sorunlardan kurtulması için temel çözüm, kadının siyasette çok daha güçlü var olmasıdır. Peki, kadın nasıl güçlü olacak? Nasıl görünür olacak? Haktan hukuktan söz edecek? Bunun yolu kadınların parlamentoda daha fazla temsil edilmelidir.”

“ŞİDDET, ERKEĞİN ZAFİYETİNİ GÖSTERİR”



“Kadın Kolları, güzel bir projeyi başlatıyor. Ben bunun bir iki adım ötesini dillendiriyorum. Kadın ekonomik olarak ve moral olarak güçlü olacak. Kimseye el avuç açan kadın görmek istemiyoruz. Pazar artıklarından akşam ailemi besleyebilir miyim diye düşünen bir kadın görmek istemiyoruz. Kadın güçlü olduğu takdirde şiddete maruz kalmaz. Kadına yönelik şiddetin erkekler tarafından yapılması erkeğin zafiyetini gösterir. Kişiyi haklı kılan aklıdır, mantığıdır. Kaba kuvvetle şiddet uygulamak, erkeğin kendisini aşma kapasitesinin olmadığını, insana saygı duymadığını gösterir.”