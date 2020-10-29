CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: ''Cumhuriyetin ilanı bizim en büyük devrimimizdir''
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ulus'taki Birinci Meclis'i ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
29 Ekim dolayısıyla Ankara'da 1. Meclis'i ziyaret eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, açıklamasında, "İkinci yüzyıla doğru gidiyoruz. İkinci yüzyılda Cumhuriyet'imizi demokrasi ile taçlandırmak zorundayız" dedi.
CHP lideri ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yaptı:
“Milletin Oyuna Başvurmaktan Korkmamak Lazım”
"Cumhuriyet'in ilanı bizim en büyük devrimimizdir. "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ifadesi aslında Cumhuriyet'in getirdiği güzel bir kavram. İkinci yüzyıla doğru gidiyoruz. İkinci yüzyılda Cumhuriyet'imizi demokrasi ile taçlandırmak zorundayız. Hakimiyet milletin olacaksa milletten korkmamak lazım. Milletin oyuna başvurmaktan korkmamak lazım. Zor günlerden geçiyoruz. Şundan bütün milletimin emin olmasını isterim. Bu ülke en zor günlerinde bile bir araya gelerek barış içinde zorlukları aşmıştır. Biz de aşacağız."
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