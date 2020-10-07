CHP Grup Başkanvekili Altay gündemi değerlendirdi!

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“AB doğu Akdeniz’de sadece GKRY’nin olmadığını ya öğrenecek ya öğreteceğiz doğu Akdeniz’de KKTC’de vardır AB önce bunu bilecek. AB Türkiye’ye ayar verme hadsizliğinden vazgeçecek buna asla ve asla Türkiye olarak rızamız yoktur ve olmayacaktır.”

Kobani olayları soruşturmasıyla ilgili yapılan tutuklamaları da eleştiren Altay şöyle konuştu:

“Kobani soruşturmasını şimdi başlatılmasının temel sebebi Erdoğan’ın kutuplaştırma politikasına devam etme arzusudur Erdoğan AK Partiye gönül veren vatandaşların AK Parti'den soğumaya AK Partiden kopmaya başladığını gördü yeniden Türkiye’yi kutuplaştırmak istiyor.” dedi.