CHP Grup Başkanvekili Engin Altay gündemi değerlendi!

Altay kısıtlamalarda esnafın zorlanmaması için önerilerde bulundu.

''Tüm banka, kredi ve kredi kartı borç ödemeleri mayıs ayına kadar faizsiz ötelensin. Tüm vergi ve SGK borçları mayıs ayına kadar ötelenmelidir. Doğal gaz elektrik ve su borçtan dolayı kapatmamalıyız. Her eve üç bin lira ödeyebilmeliyiz. Türkiye’nin bunu yapacak gücü var mı? Var. Bu saydığım maddeler gerçekten şuanda çok çok acildir.”

Altay erken seçim tartışmalarıyla ilgili bir soruya da şöyle yanıt verdi:

''Normal şartlarda seçim 2023’te ama ben kişisel olarak 2021’de Türkiye’nin bir seçimle yüz yüze geleceği kanaatindeyim CHP son seçimlere bir millet ittifakıyla girmiştir cumhurbaşkanlığı seçimi noktasında o gün geldiğinde konuşulur.”