CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç gündemi değerlendirdi!

Bugün Cumhur İttifakı'nın emir alan kişisi Türkiye'nin bütçesini nasıl kullanacaklarını açıklayacak. Sizin aranızda inanan var mı? Bugün içeride kullanamadıkları bütçeyi nasıl ellerine yüzlerine bulaştıracaklarını dinleyeceğiz. Bu bütçe yalan bütçedir. Bu bütçe insanları itibarsızlaştıran, bir avuç yandaşı zenginleştirenlerin, 15 Temmuz gazilerinin parasına el koyanların bütçesidir. Bu bütçe milletin değil Saray'ın bütçesidir. Bu iktidarın bütçesi MHP'nin desteğiyle çıkacak. Köylünün, esnafın, öğrencinin bütçesi olmayan bu bütçe MHP oylarıyla kabul edilecek. Eğer bu yalanlara inanmaya devam edeceksek Türkiye için söylenecek söz kalmamıştır. Bugün bütçe komisyonunda ilk adım atılacak, Genel Kurul'da da görüşlerimizi ifade edeceğiz. Milletimiz gene boş dükkanlarına, evlerinde pişmeyen aşlarıyla baş başa kalacak. Bundan kurtulmanın tek yolu laik demokratik parlamenter sisteme dönmektir.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Yapılan anketlerde millet ittifakının oylarının artığını söyledi:

“MİLLET İTTİFAKI'NIN OYLARI ARTIYOR”

Yapılan bütün anketler Millet İttifakı'nın oylarının arttığını gösteriyor. Cumhur İttifakı'nın oyları da gittikçe düşüyor. Biz milletimizi hiçbir görüş altında tutmadan kucaklıyoruz. Akşener'in ruhu, Kılıçdaroğlu'nun, Karamollaoğlu'nun ruhu milletin ruhudur.