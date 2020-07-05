CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel gündemi değerlendirdi
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi.
POLİTİKA 05.07.2020, 13:26
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi
"KANUN TEKLİFİ YASALAŞMADAN SİYASİLEŞTİ"
Özel, Barolara ilişkin kanun teklifinin siyasileştiğini söyledi
“CHP KURULTAYINDA SAYIN BAHÇELİ'YE ZEVKLİ SEYİRLER DİLİYORUZ”
CHP'li Özel, bir gazetecinin, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, CHP'nin 37. Olağan Büyük Kurultayını işaret ederek, Atatürk’ün partisinde süregelen işgalin sonlandırılması maksadıyla altın bir fırsat önümüzdedir." anımsatarak değerlendirmesini sorması üzerine, şu cevabı verdi
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