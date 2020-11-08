CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: 'HDP’ye demokratik siyaset alanları açılmalı'
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, katıldığı bir programda HDP'nin yasal bir parti olduğunu belirtti “HDP’ye demokratik siyaset alanları açılmalı" dedi.
Özel, "HDP ile aynı parti olmadığımız gerçeğini görmek gerek, çok farklı olduğumuz alanlar var ama bir siyasi parti olarak diğer partilerle kurduğumuz siyasi ilişkiyi HDP'den esirgersek, bu HDP'ye oy veren seçmene haksızlıktır" diye konuştu.
YOL TV'de Onur Topel'in 'Açık Konuşalım' programına konuk olan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "HDP neden ittifak içerisinde değil" şeklinde bir soru yöneltildi. HDP'nin her parti kadar yasal olduğunu vurgulayan Özel, partinin "Terörle aranda mesafe var mı?" gibi soruları cevaplaması gerektiğini söyledi.
"Diğer partilerle kurduğumuz siyasi ilişkiyi HDP'den esirgersek, bu HDP'ye oy veren seçmene haksızlıktır"
Özel, "HDP ile aynı parti olmadığımız gerçeğini görmek gerek, çok farklı olduğumuz alanlar var ama bir siyasi parti olarak diğer partilerle kurduğumuz siyasi ilişkiyi HDP'den esirgersek, bu HDP'ye oy veren seçmene haksızlıktır" diye konuştu.
"HDP'ye alabildiğince demokratik siyaset alanları açılmalı" diyen Özel, "Devlet ve yargı gücü kullanılarak bir takım asimetrik baskılarla siyaset alanı daraltılmamalı, Türkiye'ye faydası yok" ifadesini kullandı.
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