CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül Aksu Haber’e özel açıklama
Mustafa Kemal Atatürk tarafından 9 Eylül 1923'te kurulan ve bugüne kadar 7 genel başkanın görev yaptığı CHP, 97. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Konuyla ilgili CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül Aksu Haber’e özel değerlendirmelerde bulundu.
POLİTİKA 08.09.2020, 19:53 08.09.2020, 20:11
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Mustafa Kemal Atatürk tarafından 9 Eylül 1923'te kurulan ve bugüne kadar 7 genel başkanın görev yaptığı CHP 97 yaşında.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül Ülkenin ilk siyasi partisi olduklarını ve Milli Mücadele'nin önderi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulduğunu belirtti.
Ayrıca Başkan Şengül bu partinin bir üyesi olmaktan da onur duyduğunu dile getirdi.
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