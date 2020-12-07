CHP'li Özgür Özel'den Çin aşısına destek!

Sağlık Bakanı Koca'nın aşıyla ilgili açıklamalarının doğru olduğunu belirten Özel, şunları söyledi.

"Sağlık Bakanı’nın Çin aşısı-Alman aşısı karşılaştırması ve Çin aşısı konusunda söyledikleri; eczacı kimliğimle doğruluyorum ki haklıdır" dedi.

Özel, kendisinin aşıyı yaptıracağını, çevresindekilere de tavsiye edeceğini söyledi.