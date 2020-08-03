CHP lideri Kılıçdaroğlu kurultay sonrası partisini çok sert uyardı

Ailesi ile birlikte tatile çıkan Kılıçdaroğlu parti çalışmalarına devam ediyor.

Milliyet’in edindiği bilgilere göre CHP lideri, kendisini ziyaret eden bazı partililerle, hem kurultay süreci hem de gündemdeki gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu’na, İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu’nun, “Tuncay Özkan ve Yıldırım Kaya Parti Meclisi’ne seçilmesin diye elimden geleni yaptım” şeklindeki çıkışıyla başlayan tartışmalardan rahatsız olduğu da aktarıldı.

Kılıçdaroğlu’nun bu konuda isim vermeden, “partiyi yıpratacak söylemlerin basın üzerinden dile getirilmesini doğru bulmadığını” vurguladığı belirtildi.