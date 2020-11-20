CHP Sözcüsü Faik Öztrak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu!

Öztrak, ülkenin büyük bir buhran içinde olduğunu söyledi

“83 milyonluk ülkemiz bir büyük buhranın içinde, yönetilemiyor savruluyor, adalet çöktü, ekonomi çöktü, kurumlar çöktü ve her şeyin başı ahlak çöktü, bu kadar yozlaşmayı bu topraklar daha önce hiç yaşamamıştı.”

Merkez bankasının faiz artırımı kararı üzerinden cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştiren öztrak sözlerine şöyle devam etti

“iki gün önce Erdoğan TOBB’un ekonomi şuarasında yüksek faize yatırımcımızı ezdirmemeliyiz dedi. Dün merkez bankası politika faizini 475 baz puan arttırıp yüzde 15’e yükseltti bugünde çıkmış bunu acı reçete kapsamında yaptıklarını söylüyor.

Yaptıkları faiz artışı son beş yılda gerçekleştirdikleri en yüksek 2. Faiz artışı.”