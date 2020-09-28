CHP Sözcüsü Faik Öztrak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu!

Öztrak, Salgın döneminde hasta ve ölüm sayılarıyla oynandığını iddia etti.

İstatistiklerle oynamak, bunları kullanarak her türlü yalanı söylemek saray hükümetinin sermayesi olmuş. Salgın döneminde hasta ve ölüm sayısındaki istatistiklerle oynanıyor. Bilim Kurulu üyeleri bile artık dayanamıyor, açıklanan hasta sayılarının gerçek sayılar olmadığını biliyoruz diyor. Sayın Seyit Torun bazı verileri kamuoyuyla paylaştı.

Sadece CHP ve Millet İttifakı yönetimindeki 11 büyükşehrimizde bulaşıcı hastalık nedeniyle vefat sayısı 1604 olmuş, aynı dönemde Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan ise 1488. Bunu nasıl açıklayacaklar? Gerçeklere gözlerimizi kapatacak TTB gibi kuruluşları terörist ilan ederek sorumluluktan kaçamazsınız. Tüm dünya salgınla mücadele ediyor, bizde hekimlerle mücadele ediliyor.

Ekonomiye ilişkinde değerlendirmelerde bulunan öztrak şunları söyledi;

Salgın etkisini yitirip taşlar yerine oturunca ekonomi yeni rekorlara koşacak diye millete masal anlatıyorlar. İşsizlik, dolar rekorlar kırıyor. Bunların hiçbiri bunlar için dert değil. Faiz enflasyonun sebebidir dediler, aklı bilimi bir kenara attılar. Söz dinlemeyen MB başkanını görevden aldılar. Sonuçta ne oldu? İki yıldır emir komutayla indirilen faizleri şimdi yeniden arttırıyorlar.

Milletin kasasından satılan milyarlarca dolara, son olarak arttırılan faizlere rağmen TL, sene başından bu yana dolar karşısında yüzde 23 değer kaybetti.