CHP Sözcüsü Faik Öztrak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu!
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
POLİTİKA 09.10.2020, 15:52 09.10.2020, 20:45
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İşsizlik rakamları üzerinden hükümete yüklenen Öztrak şunları söyledi:
“Son bir yılda; İşsiz vatandaşlarımızın sayısı 3 milyon kişi artarak, 11 milyona dayandı. Gerçek işsizlik oranımız yüzde 30,4’e ulaştı. Bir de işi olmayıp, işte görünenler var. Ücretli zorunlu izine çıkartılan vatandaşlarımızın sayısı 3 milyonu buldu. Bu vatandaşlarımız ayda 1.168 lirayla hayata tutunmaya çalışıyor.
İşsizlik en çok bu ülkenin umudu gençlerimizi ezip geçiyor. Lafa gelince, “Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın” diyerek gençlerimize gaz veriyorlar.”
Ekonomiye ilişkinde eleştirilerde bulunan Öztrak şöyle konuştu;
Daralan ekonomi, rekorlar kıran döviz kurlarıyla, korkarız ekonomimize bir “borç tsunamisi” yaklaşıyor.
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