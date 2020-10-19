CHP Sözcüsü Faik Öztrak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu!

Sağduyuyla, akılla, istişareyle, adaletle kavgalı tek adam yönetiminde, ülke savruluyor. Milletimizin sıkıntısı her geçen gün artıyor. Dış politikada kriz yaşıyoruz. Eğitimde kriz yaşıyoruz, sağlıkta kriz yaşıyoruz, ekonomide buhrandayız, en önemlisi de “devlette kriz” yaşıyoruz.

Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırılarına da sert tepki gösteren öztrak sözlerine şöyle devam etti;

Yine hafta sonu, Ermenistan yönetimi, Azerbaycan’ın Gence ve Mingeçevir kentlerine düzenlediği kalleş füze saldırılarıyla, sivilleri bir kere daha vurdu. aralarında bebeklerin olduğu 13 kardeşimiz yaşamını yitirdi. Çok sayıda kardeşimiz de yaralandı. Bu terörü lanetliyoruz. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Dünya kamuoyu, sivillere yönelik bu saldırılara sessiz kalmamalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Azerbaycan’daki kardeşlerimizin acılarını paylaşıyoruz. Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü yeniden tesis etmek için yürüttüğü meşru mücadelesini desteklemeye devam edeceğiz.