CHP Sözcüsü Faik Öztrak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu!

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

POLİTİKA 16.11.2020, 16:21
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu!

Öztrak, TBMM Başkanlığına sunulan, Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresine olumlu oy vereceklerini söyledi.

İktidarın ekonomi yönetimini de eleştiren öztrak sözlerine şöyle devam etti.

#CHP Sözcüsü Faik Öztrak
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