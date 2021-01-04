CHP Sözcüsü Faik Öztrak, gündemi değerlendirdi!

“Dünyada 50 ülke vatandaşlarını aşılamaya başladı. Aşısız geçen her gün insani kayıplarımızı daha arttırıyor, canımızı yakıyor. Bu arada mutasyona uğramış virüslerin uğradığı 33 ülkeden biride ülkemiz oldu. Tabi aşıda geç kalmanın bide ekonomik maliyeti var. İhracatta, turizmde rakiplerimiz aşılamada bizden önde koşarsa elimizdeki pazarları korumamız giderek zorlaşır.”

Muğla’da vahşice öldürülen Pınar Gültekin cinayetinin üzerinden aylar sonra Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'e CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in telefon açtığı ve şikâyetinden vazgeçmesi için talepte bulunduğu iddia edilmişti. Öztrak bu konudaki soruya ise şöyle yanıt verdi.

“MYK gündemine bu konu gelmedi. Şunun bilinmesini isteriz ki genel başkanımız bu konularda son derece hassastır. Milletvekilimiz de yine bu mesele ile ilgili olarak çok net açıklamalarda bulunmuştur. Yarın kendisi mahkemeye başvuracaktır. HTS ve ses kayıtlarını isteyecek ve sonra da suç duyurusunda bulunacaktır. Bununla ilgili detaylı açıklamaları kendisi yarın yapacak. Kendisiyle ilgili yalan yanlış iddialarda bulunan ortaya çıktığında suç duyurusunda bulunacaktır.”