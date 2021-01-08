CHP Sözcüsü Faik Öztrak, gündemi değerlendirdi!
CHP Sözcüsü Faik Öztrak parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.
POLİTİKA 08.01.2021, 19:12 08.01.2021, 19:17
Öztrak ABD’de kongre binasına yapılan baskını kınadı
“Güçler ayrılığına sahip olmayan demokrasilerde bahçeyi ayrık otlarının bürümesi hatta çiçeğin kuruması son derece kolaydır. Dünyanın en gelişmiş demokrasileri bile bundan muaf tutulamaz. Dünyanın neresinde olursa olsun seçmen iradesine, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne yapılan her saldırıya karşı CHP’nin tavrı açıktır, karşı çıkarız. Biz bu sivil darbe girişimini şiddetle kınıyoruz.”
Özrtak muharrem incenin yeni parti kuracağı iddialarına da şöyle yanıt verdi:
“Muharrem incenin parti kurması bizim gündemimizde yok”
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