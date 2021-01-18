CHP Sözcüsü Faik Öztrak, gündemi değerlendirdi!

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bizim parolamız bellidir: “Kendi ülkemizde, kendi toprağımızda, kendi çiftçilerimizle üretim!”

Biz çiftçimizi ve tarımı koruyacağız. Tarımsal üretimi planlı yapacağız. Derde derman olacak desteklerle, çiftçimizin yanında olacağız. Üretici tarlasına tohumu atarken, ürününü kaça satacağını bilecek.