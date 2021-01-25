CHP Sözcüsü Faik Öztrak, gündemi değerlendirdi!
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
POLİTİKA 25.01.2021, 17:11 25.01.2021, 18:02
Öztrak, CHP’nin Türkiye’nin Sigortası olduğunu iddia etti.
“CHP çok açık söyleyeyim bu ülkenin sigortasıdır. Biz bu ülkeye hakkı hukuku ve adaleti getirmenin gerçek demokrasiyi getirmenin mücadelesini veriyoruz. Esnafın, çiftçinin, emekçinin, işsizin, emeklinin, apartman görevlilerinin, evlere temizliğe gidenlerin sorunlarına sahip çıkıyoruz biz ülkemize halkın gözüyle bakıyoruz”
Öztrak, duvarlarına terör örgütü posterleri asılan HDP esenyurt ilçe binasına yapılan baskını da değerlendirdi
“Terör örgütü mensuplarının resimlerinin terör örgütünün simgelerinin propaganda malzemesi olarak kullanılmasını makul görmemiz tabi ki mümkün değildir. Türkiye’de herkesin terörle arasına mesafe koymasını bekleriz bundan da hiç kimse muaf değildir”
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