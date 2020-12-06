CHP Sözcüsü Faik Öztrak, gündemi değerlendirdi!

Öztrak Kovid-19 salgınında Türkiye’nin dünyada 2. Sırada olduğunu söyledi

“Günlük vaka sayılarımız öyle 5 6 binlerde değil 30 bini üzerinde. Vaka sayısında dünyada 330 milyon nüfuslu ABD’den sonra 2. Sıradayız. TTB gerçek vaka sayılarının açıklananın hala çok üzerinde olduğunu söylemeye devam ediyor. Sağlık bakanı vaka sayılarını geriye doğruda açıklayacağını ifade etmişti ama bu geriye doğru giden rakamlardan hala bir ses yok.”

Öztrak, Kasım ayı enflasyon rakamlarının rekor seviyede olduğunu söyledi.

“Kasım ayında aylık enflasyon rekor kırdı 12 aylık enflasyon yüzde 14’ü aştı enflasyondaki rakiplerimiz Nijerya, Liberya, Zambiya ama herkes biliyor ki vaka sayıları gibi enflasyon rakamları da gerçek değil. Bağımsız araştırmacıların rakamları tüik’in çok üstünde bu dönemde gerçekleşen enflasyon yüzde 9,9 tüik’in açıkladığının 2 katı.”