CHP Sözcüsü Faik Öztrak: 'Salgının yeni sloganı; maske, mesafe, ceza oldu'

Öztrak’ın gündeminde, covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalar vardı vatandaşa kesilen cezaların yüksek olduğunu iddia etti

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, getirilen kısıtlamalar kapsamında hükümeti esnafa ve işçilere destek vermeye de çağırdı.