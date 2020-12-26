CHP’nin Asgari ücret önerisi!
Milyonları ilgilendiren asgari ücret için heyecanlı bekleyiş devam ederken. Partilerden de asgari ücret için açıklamaları peş peşe gelmeye devam ediyor.
POLİTİKA 26.12.2020, 13:13 26.12.2020, 17:45
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından daha önce asgari ücret önerisini açıklamıştı. “Asgari ücretin açlık sınırının altında olması kabul edilemez” diyen Kılıçdaroğlu, asgari ücretin en az 3100 TL olması gerektiğini söylemişti.
CHP sözcüsü faik öztrak, düzenlediği basın toplantısında konuştu. Partisinin Asgari ücret önerisini tekrar hatırlattı.
Ve sözlerine şöyle devam etti: Asgari ücretin ortalama ücret olduğu bir ülkede asgari ücret en az 3 bin 100 lira olmalıdır bir daha tekrarlıyorum asgari ücret en az 3 bin 100 lira olmalıdır.
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