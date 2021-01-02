Çin aşısı, 28 gün arayla yapılarak daha yüksek antikor sağlayacak

Türkiye'ye getirilen Sinovac aşısının birinci ve ikinci doz uygulamaları, 14 gün yerine 28 gün arayla yapıldığında elde edilen antikor seviyesinin daha yüksek olduğu açıklandı.

POLİTİKA 02.01.2021, 09:37 02.01.2021, 10:28
Çin aşısı, 28 gün arayla yapılarak daha yüksek antikor sağlayacak

Türkiye'ye getirildikten sonra Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposuna nakledilen 3 milyon doz Kovid-19 aşısı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarındaki incelemeler olumlu sonuçlanırsa uygulanmaya başlanacak.

"GÜÇLÜ BİR BAĞIŞIKLIK İÇİN 2 DOZ YAPILMALI"

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz,  Kayıpmaz, koronavirüse karşı güçlü bir bağışıklık sistemi yanıtının elde edilmesi için aşıların 2 doz şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.

Çin aşısı, 28 gün arayla yapılarak daha yüksek antikor sağlayacak #1

HEM 14 HEM 28 GÜN ARAYLA 2 DOZ

Sinovac tarafından üretilen CoronaVac adlı inaktif aşının Faz-1 ve Faz-2 çalışmalarında hem 14 hem de 28 gün arayla 2 doz şeklinde uygulandığını belirten Kayıpmaz, "Salgın hızının arttığı durumlarda daha hızlı aşılama için 14 gün arayla iki doz uygulamanın tercih edilebileceği, 14 günlük sürenin antikor oluşumu için yeterli olduğu sonucuna varıldı." dedi.

Çin aşısı, 28 gün arayla yapılarak daha yüksek antikor sağlayacak #2

28 GÜNDE DAHA İYİ KORUMA SAĞLIYOR

Kayıpmaz, 28 gün arayla yapılan uygulamada ise daha iyi sonuçlar elde edildiğine dikkati çekerek, "Aşılamanın 28 gün arayla yapıldığı uygulamada elde edilen antikor seviyesinin daha yüksek olduğu saptandı. Son Bilim Kurulu toplantımızda ülkemizde şu anda olduğu gibi salgın hızının düşüşe geçtiği bir dönemde, daha yüksek antikorun elde edildiği ortaya konulmuş 0-28'inci gün aşı uygulamasına karar verildi." bilgisini paylaştı.

Çin aşısı, 28 gün arayla yapılarak daha yüksek antikor sağlayacak #3

"2. DOZ, 2 HAFTA SONRA DAHA İYİ BAĞIŞIKLIK SAĞLAYACAK"

Aşının hem ilk hem de ikinci dozunun uygulamasının ardından vatandaşların tedbirlere uymaya devam etmesinin önemini vurgulayan Kayıpmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İkinci dozun uygulanmasının iki hafta sonrasında bağışıklık sistemi yanıtı istenilen düzeye çıkacaktır. Unutulmamalıdır ki toplumdaki bağışıklık oranı belli bir düzeye ulaşıncaya kadar maske, sosyal mesafe, sıkı temizlik ve kalabalıklardan kaçınma kurallarına uymak durumundayız.

Aşılama, virüsle karşılaştığımızda hastalığı en hafif şekliyle atlatmak ve toplum bağışıklığının sağlanması için elimizdeki en güçlü araçtır. Toplumdaki bağışıklığın en yüksek orana ulaşması ve bu sayede normale dönüş sürecimizi başlatabilmek için bizler de el birliğiyle aşı kampanyasına destek olmalıyız."

Çin aşısı, 28 gün arayla yapılarak daha yüksek antikor sağlayacak #4

Çin aşısı, 28 gün arayla yapılarak daha yüksek antikor sağlayacak #5

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