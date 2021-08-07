Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dibeybe'yi kabul etti

İki liderin görüşmesi saat 14’te başladı. Basına kapalı gerçekleştirilen baş başa görüşme, 1,5 saat sürdü.

Bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler en önemli gündem maddeleri oldu. Libya’nın doğusunu ve batısı birbirine bağlayan sahil yolunun açılmasının ardından yaşanan gelişmelerle ülkedeki seçim süreci masadaki konular arasında yer aldı.

Erdoğan ve Dibeybe’nin görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

Görüşmede, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu da yer aldı.