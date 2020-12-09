Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: AB'nin yaptırım kararı bizi ırgalamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’da yarın düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni’ne katılmak üzere Bakü’ye gidiyor. Erdoğan, havalimanında yolculuk öncesi gazetecilerin sorularını cevaplıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

Azerbaycan Cumhurbaşkanı sayın İlham Aliyev'in davetine icabetle Azerbaycan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmek üzere Bakü'ye hareket edeceğiz. Şanlı Azerbaycan Ordusu Ermenistan'ın başlattığı saldırıların ardından işgal altındaki Karabağ'da topraklarını kurtarmak üzere başarılı bir mücadele verdi. Cumhurbaşkanı Aliyev'in dirayetli liderliği ve Azerbaycan Ordusu'nun kahramanlığı bu başarının kazanılmasında etkendir. Ermenilerin sivilleri hedef alan kalleş saldırılarına rahmen Azerbaycan haklı mücadelesine gölge düşürmemiştir.

44 gün süren çetin mücadeleler neticesinde hamdolsun bugün yıldız ve hilal Karabağ semalarında gururla dalgalanıyor. 30 yıllık adaletsizliğe son verilmesinin sevinci yaşanıyor. Biz de ilk günden itibaren Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı mücadelesine elimizdeki tüm imkanlarla destek verdik.

Milletimizi tek parti CHP'sinin 1944 yılında ülkemize yaşattığı utançtan da kurtarmış olduk. Yarın Bakü'de düzenlenecek zafer törenlerine iştirak ederek Azerbaycan halkının sevincine ortak olacağız.

Azerbaycan'ın kazandığı zafer işbirliğimizin daha da ilerletilmesine zemin hazırlamıştır. Yeniden imar konusunda da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olacağız. Salgınla ortak mücadele çalışmalarını da gözden geçireceğiz.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylık açıklaması

Sayın Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir adım atacağı konusunda bu bizim derdimiz değil. Bu onun kendi derdidir. Netekim yapmış olduğu açıklama da zaten çok sulandırılmış dikkat ederseniz. Eğer aday olacaksa gerçekten böyle bir şeyi düşünüyorsa partisi için de ülkemiz için de isabetli olur.

Avrupa Birliği Zirvesi

Avrupa Birliği ile ilgili 10-11 bu konuda Türkiye'ye yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz. Zaten biz resmi olarak 1963'ten bu yana AB bize sürekli yaptırım uyguluyor. Hiç bir zaman AB dürüst davranmamıştır. Hiçbir zaman AB verdiği sözün arkasında durmamıştır. Fakat biz hep sabrettik hala da sabrediyoruz. Şu anda da atacakları adımlar nedir göreceğiz yalnız samimi, dürüst olan liderler bu sürece yönelik gayet dik duruyorlar. Türkiye'ye yönelik bu yaklaşımlara da sıcak bakmıyorlar.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in açıklamaları

Aslında sürekli masadan kaçanlar bunlar. Hiçbir zaman bunlar masada durmadılar. Arnavutluk-Türkiye-Yunanistan arasında bir adım atılsın dendi bunda da masaya gelmediler. Bu tür masadan kaçma, yalan üzerine siyaset. Böyle bir yaklaşım içindeler. Biz ise yolumuza devam ediyoruz. Doğu Akdeniz ile alakalı olarak da bizler oradaki haklarımız neyse bu haklarımızı korumaya devam edeceğiz. KKTC'nin haklarını sonuna kadar korumaya devam edeceğiz. Fakat eğer Yunanistan bir komşu olarak dürüst davranırsa bizler de masada olmaya devam ederiz.

Yeni ABD yönetimi ile ilişkiler

Biden ile yabancı biri değilim. Biden ile Obama döneminde de gayet iyi tanışan birisiyim. Hatta evime kadar gelmiş olan birisidir. Rahatsızlığımda evimde beni ziyaret etmiştir. Aklına birşey gelen hemen masaya yaptırımı getiriyor. Yani Türkiye ile ABD arasında nasıl bir süreç var, biz NATO'da birlikte değil miyiz? Bugün ABD'den sonra ilk 5'in içerisinde yer alan NATO ülkelerinden biri Türkiye'dir. Bunu kendileri de hep itiraf etmişlerdir. Şu an ise malesef bizim silah alımları ile ilgili konularda ifadeleri doğrusu şık bulmuyoruz. Özellikle de şu anda Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda yaklaşımları doğru bulmuyoruz. Ben şu anda yapacağımız açıklamaları da erken buluyorum. Biden şöyle bir görevi üstlensin sonrasında Biden ile de oturup bazı şeyleri konuşacağız. Biliyorsunuz uluslararasında özellikle hele hele siyasette çatışma olmaz. Diplomaside bu konular görüşülerek anlaşılarak bir yol buluruz. Ülkenizden birileri oralara negatif birşeyler sufle edebilir onlar zaten siyasetin acemileridir. Fakat bizim bu süreci çok daha sağlıklı işleteceğimize inanıyorum.

"Demirtaş gibi teröristin varsa, sözde hakkını koruyacak değiliz"

Yargının işine müdahale etmek benim haddime değil ama Selahattin Demirtaş gibi teröristin, varsa, sözde hakkını koruyacak değiliz. Yargımız da Selahattin Demirtaş gibi bir teröriste böyle bir imkan sağlamaz. Kobani'nin, Diyarbakır'ın, Yasin Börü'nün faili O'dur. Yargımız bunları görmezden mi gelecek. Böyle bir teröristin asla önünün açılmasına yol vermeyiz.

Bunların bir defa bu millete ödemesi gereken çok büyük hesapları var. Bunca insanlar öldürüldü, onların mülkiyet hakları ne olacak? FETÖ'de aynı şekilde, bunca insan öldürüldü. Şu anda İngiltere'de olan zat bunun bedelini nasıl ödeyecek?

PSG-Başakşehir maçında ırkçılık

Fransa'daki maçta meydana gelen bu hadise Fransa'nın son dönemlerdeki özellikle ırkçı yaklaşımlarının ırkçı söylemlerinin yeni bir ifadesidir. Buradaki bu yaklaşım asla affedilemez. Netekim ben de dün akşam bununla ilgili açıklamalarımı yaptım. Gerek, parti sözcümüz gerek aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı Sözcümüz açıklamalarımızı yaptık bu duruşu aynı kararlılıkla devam ettireceğiz. Dün akşam Başakşehir gerçekten çok kararlı bir duruş sergiledi ve sahadan çekilmeleri, daha sonra onların Romen hakemi almalarına rağmen bizim için bu yeterli olmaz dediler. Ardından hakemlerin dördünün de değiştirilmesi kararını verdi UEFA. Bu şekilde bu akşam maçın tekrarını kabul ettiler. Bu kararlı duruş karşısında da bu akşam galiba 20.45'e alındı maç oynanacak. Fransa ırkçı söylemlerin yoğunlaştığı bir yer haline geldi. Bu akşamki maç gayet suhuletle biter ve böylece de yola aynı şekilde devam ederiz.

Asgari ücret tespit görüşmeleri

Asgari ücretle ilgili görüşmeler devam ediyor. Bakanlığımız bu görüşmeleri işveren kesimi ile işçi kesimi ile yürütecekler. bu görüşmelerden sonra durum bizim de önümüze gelecek. Ondan sonra adımları birlikte atacağız. Temennimiz odur ki isabetli, hayırlı bir karar çıkar ve yola devam ederiz.