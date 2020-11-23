Davutoğlu: ''Türkiye’de ciddi hukuk zaafları var''

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Muş’ta partililerle bir araya geldi

POLİTİKA 23.11.2020, 14:33
Davutoğlu: ''Türkiye’de ciddi hukuk zaafları var''

Davutoğlu, kendisini karşılamak için gelenlerin baskıya uğradığını belirterek zırhlı araç verilmemesine de tepki gösterdi.

“Zırhlı araç vermek bir lütuf değil, eski bir gelenek.”

Ülkede ciddi bir hukuk zaafı olduğunun altını çizen Davutoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Maalesef Türkiye’de yürüyen bütün hukuki süreçlerde ciddi hukuk zaafları var. O hukuk zaaflarının giderilmesi ve hukuk sisteminin gerçek anlamda tarafsız ve bağımsız kılınması esastır.”

#Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu #Muş #Aksu Haber #Aksu Tv
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