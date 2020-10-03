Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Babacan sahada: İlk durak ana ocağı
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) teşkilatlanma çalışmalarında kongre sürecine girdi.
POLİTİKA 03.10.2020, 17:01 03.10.2020, 19:41
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Örgütlenme çalışmalarını pandemi kısıtlamaları altında yürütmek zorunda kalan yeni parti şimdi de tedbirlere uyarak il kongrelerini planlamaya başladı.
İl kongrelerinde partinin genel başkanı Ali Babacan’da ilk kez sahaya çıkacak
Partinin ilk il kongresi Ardahan’da yapıldı. Ancak Covid-19 tedavisi nedeniyle karantinada bulunan Babacan bu kongreye katılamadı.
Babacan’ın katılacağı ilk kongre Çorum İl Başkanlığı Kongresi olacak olan Babacan daha sonra Diyarbakır ve Erzurum’a gidecek.
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