Demokrat Parti'den Gelecek Partisi'ne ziyaret!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kobani eylemleriyle ilgili soruşturmaya ilişkin, "Tek çözüm, kamu düzenini tesis eden demokratik hukuk devleti çözümüdür. Kimse bunu istismar etmesin." dedi.



Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Davutoğlu'nu partisinin genel merkezinde ziyaret etti.



Uysal ve Davutoğlu, yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.



Davutoğlu, Demokrat Partinin çizgisi ve ismiyle marka oluşturduğunu belirterek, bu çizgide siyaset yapan birçok partinin hayata geçtiğini ve partisinin de 1946'daki demokrat ruhun bütün temel ilkelerini benimsediğini söyledi.



Siyaset, ekonomi ve dış politikada iktidarı eleştiren, yasakların, yolsuzluğun ve yoksulluğun arttığını savunan Davutoğlu, bu dönemde yeni seslere ihtiyaç olduğunu, partisinin benzer ilkeleri benimseyen partilerle yakın temas kurduğunu dile getirdi.



Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin genel merkezinde kendisini ziyaret ettiğini hatırlatarak, Uysal ile görüşmesinde de iç ve dış siyasetteki gelişmeleri değerlendirdiklerini, bundan sonraki süreçlerde her konuda fikir alışverişinde bulunma noktasında çok açık yürekli ve samimi bir sohbet yaptıklarını aktardı.



- "Türkiye'nin bugün geldiği noktayı hak etmediğini düşünüyoruz"



Gültekin Uysal da Türkiye'nin önünde kritik bir seçim sürecinin olduğunu ifade etti.



"Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundukları Davutoğlu ile yaşanan gelişmeleri istişare ettiklerini bildiren Uysal, "Demokrat Parti olarak, Türkiye'nin verilen emekler, ödenen bedeller, şehitler ve bugün geldiği noktayı ülkemizin hak etmediğini düşünüyoruz. Demokrasiyi ve adaleti bu ülkenin milli güvenlik şemsiyesi haline getirecek, herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye'yi inşa edebilmek hepimizin elinde." diye konuştu.



Davutoğlu, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Kobani eylemleriyle ilgili soruşturmaya ilişkin soru üzerine Davutoğlu, "Tek çözüm, kamu düzenini tesis eden demokratik hukuk devleti çözümüdür. Kimse bunu istismar etmesin." ifadesini kullandı.