DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bitlis'te konuştu!

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "Biz gencecik çocukları analarından, babalarından koparıp dağa çıkaran, bu ülkenin insanını şiddetle tehdit eden, bölgenin güven ortamını bozan, kalkınmanın önünde en büyük engel olan terör örgütüne sonuna kadar karşıyız." dedi.

POLİTİKA 12.10.2020, 15:55 12.10.2020, 20:03
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Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "Biz gencecik çocukları analarından, babalarından koparıp dağa çıkaran, bu ülkenin insanını şiddetle tehdit eden, bölgenin güven ortamını bozan, kalkınmanın önünde en büyük engel olan terör örgütüne sonuna kadar karşıyız." dedi.

Partisinin Bitlis İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresi'ne katılan Babacan, burada yaptığı konuşmada, Bitlis'in kardeşliğin en güzel timsallerinden olduğunu söyledi. Kendisine gösterdikleri ilgiden dolayı Bitlislilere teşekkür eden Babacan, halkın oylarına, iradelerine ve tüm seçtiklerine sahip çıkmak için burada olduklarını belirtti.

"Terörün, şiddetin her türlüsüne karşıyız"

Terörün, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını vurgulayan Babacan, şöyle konuştu:

"Biz gencecik çocukları analarından, babalarından koparıp dağa çıkaran, bu ülkenin insanını şiddetle tehdit eden, bu bölgenin güveni ortamını bozan, kalkınmanın önünde en büyük engel olan terör örgütüne sonuna kadar karşıyız. Biz sokağa çıkma yasaklarının tarihe karıştığı, sabaha karşı operasyonların yapılmadığı bir Bitlis için buradayız. Bu şehir dünyaya bağlanmayı hakkediyor, Tatvan'ı, Ahlat'ı, Hizan'ıyla, deniziyle bu şehir turizm gelirlerinin artmasını hak ediyor. İnşallah bütün bu sorunların çözümü için hep beraber çalışacağız."

Babacan, konuşmasının ardından çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Tatvan ilçesine gitti.

#Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan
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