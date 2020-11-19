Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Eğer gerçekten hukuk devletiysek bu tehdide karşı hareket geçilmeli

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları cevapladı.



Babacan, “Birisinin bugün çıkıp da Ana Muhalefet Partisi Lideri’ne eleştirinin de ötesinde tehditkâr ifadeler kullanması bu kabul edilir gibi değil diyerek son yasal düzenlemelerde tehdidin cezası oldukça ağır olduğunu ifade etti.



Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sözlerine şöyle devam etti;

“Kişiye özel bir yasal düzenlemeyle serbest bırakılan ve hükümetin küçük ortağı tarafından açıkça kamuoyu önünden desteklenen ve daha önce yasal dışı yapılanmalarla yanlış işlerin içerisinde olan birisinin bugün çıkıp ta ana muhalefet partisi liderine eleştirinin de ötesine tehditkârı ifadeler kullanması bu kabul edilir değil. Üstelik bizim son yasal düzenlemelerde tehdidin cezası oldukça ağır.



Eğer Türkiye Cumhuriyeti gerçekten hukuk devleti ise hemen yargının gerekli adımları atması lazım. Yargıya birilerin yeşil ışık yakmasını beklememesi lazım yargımızın. Ama yargımız tarafsız ve bağımsız çalışamadığı için yani hükümetin yargı üzerinde çok ağır bir baskısı ağır bir tavrı olduğu için bu tür siyasetin kıyısından köşesinden dokunan konularda dahi herkes duruyor bekliyor talimat gelsin de bakalım, yargımız rahat çalışamıyor yargının eli rahat değil.”