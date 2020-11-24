DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan gündemi değerlendirdi!
Partisinin Yalova İl Kongresi’nde konuşan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan hükumete ekonomi üzerinden yüklendi.
POLİTİKA 24.11.2020, 13:55 24.11.2020, 18:18
İktidarı dış politika konularında da eleştiren Babacan sözlerine şöyle devam etti.
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