DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan gündemi değerlendirdi!
Partisinin Eskişehir'de il kongresinde konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kanal İstanbul projesi üzerinden iktidarı sert sözlerle eleştirdi.
POLİTİKA 29.11.2020, 09:57 29.11.2020, 14:35
İfade ve basın özgürlüğü alanında ciddi baskılar olduğunu vurgulayan Babacan, demokrasi ile ekonomi arasında bağ olduğunu söyledi
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